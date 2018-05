Construído em Barcelona, a nova Nissan e-NV200 vai começar a ser entregue a clientes em todo o mundo a partir deste mês. A nova versão do comercial 100% elétrico da Nissan atingiu já níveis recorde de encomendas.

O modelo vai mais longe do que nunca com uma única carga graças a uma nova bateria de 40 kWh. A nova e-NV200 combina as características do galardoado comercial ligeiro Nissan NV200 com as do veículo totalmente elétrico mais vendido no mundo, o Nissan LEAF.

A sua nova bateria de 40 kWh aumentou a autonomia de condução, permitindo que os clientes conduzam 301 km (ciclo WLTP em cidade) com uma única carga. Isto representa um aumento de mais de 60% comparativamente à geração anterior, permitindo viagens ainda mais longas com o apoio da rede europeia de Carregamento Rápido CHAdeMO.

Os clientes podem escolher entre três opções de carroçaria, o furgão e-NV200, o furgão de 5 lugares Combi5 e a versão de passageiros de 7 lugares e-NV200 Evalia. Todas têm um interior versátil que permite que os utilizadores configurem as prateleiras, compartimentos e bancos mediante as suas necessidades. Com 4,2m³ de espaço de carga, o furgão tem espaço de carga suficiente para duas paletes Euro ou até 742kg de carga.

As entregas aos clientes começam agora, com mais de 4.600 encomendas recebidas desde o início das vendas em janeiro.

A nova geração deste comercial ligeiro vem sublinhar o comprometimento da Nissan para a redução dos níveis de emissões no centro das cidades, tornando possível para negócios e condutores profissionais efetuar entregas 100% elétricas ao consumidor.

Para empresas que pretendam transportar passageiros ou uma equipa alargada, a e-NV200 Evalia fornece a solução ideal para o transporte de pessoas. Com os seus bancos modulares engenhosos, permite adaptar na perfeição as necessidades de lotação e espaço para bagagem ou ferramentas; e uma vez que se trata do único comercial ligeiro 100% elétrico com sete lugares disponível na Europa, é também a solução perfeita para negócios de táxis ou transporte profissional de pessoas.

"A mobilidade com zero emissões é o futuro da logística nos perímetros urbanos, nomeadamente com a entrega ao consumidor utilizando meios de transporte limpos e eficientes", afirmou Gareth Dunsmore, diretor de automóveis elétricos na Nissan Europa. "A e-NV200 com a sua autonomia significativamente melhorada vai desempenhar um papel fundamental na concretização deste objetivo".

O lançamento da nova Nissan e-NV200 segue-se ao início de produção da nova gama de pick-ups líderes de mercado na fábrica da Nissan em Barcelona: Nissan Navara, Renault Alaskan e Mercedes Benz X-Class. A fábrica entrou em funcionamento em 1983 e atualmente emprega mais de 3.000 pessoas.