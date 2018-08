A Ford Ranger Raptor vai chegar à Europa a meio do próximo ano com a marca norte-americana a elevar o nível da condução off-road que a sua pick-up vai agora oferecer ao mercado europeu.

Apresentada na Gamescom de Estugarda como integrante do elenco jogo «Forza Horizon 4» (uma estreia de um carro no evento de jogos), a Ranger Raptor chegará com o motor Ford de 2.0 litros EcoBlue diesel biturbo com 210 cv de potência e 500 Nm de binário e a nova caixa automática de 10 velocidades da marca.

Os destaques do novo modelo para o mercado europeu prosseguem pelo chassi “ultra forte” para alta velocidade off-road, a suspensão reforçada e os pneus todo-o-terreno BF Goodrich 285/70 R17 especialmente desenvolvidos para esta pick-up.

O fundo do veículo protegido com uma espessura de aço reforçada em relação à Ranger standard, a nova grelha e as novas luzes de nevoeiro LED, são outras das novidades, mas também no interior os bancos são pensados para a condução off-road.

Com um sistema de gestão de terreno com seis modos – normal; desportivo; relva/gravilha/neve; lama/areia; rocha; e baja, a Ford Ranger Raptor oferece também no interior assistentes de condução e de segurança, mas também a tecnologia para o conforto como o sistema de comunicações e entretenimento Ford SYNC 3.