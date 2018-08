A Ferrari apresentou no Concurs d’Elegance de Pebble Beach o 50.º modelo descapotável da casa de Maranello. Este é o Ferrari 488 Pista Spider e tem no coração o V8 mais poderoso de sempre da marca italiana com um ratio de peso-potência de 1,92 kg/cv.

O Ferrari 488 Pista Spider tem um motor de 3.9 litros V8 biturbo com 720 cv de potência e um bin+ario de 770 Nm. O novo descapotável acelera dos 0 aos 100 km/h em 2.8 segundos (8 segundos dos 0 aos 200 km/h) e atinge a velocidade máxima de 350 km/h.

O novo descapotável “representa o desenvolvimento natural do design da versão coupé” 488 Pista da qual também “deriva diretamente” em termos de engenharia “incorporando toda a experiência de corrida recolhida” com os 488 Challenge e 488 GTE nos circuitos.

Como resultado, o Ferrari 488 Pista Spider “oferece o nível mais alto até agora de transferência tecnológica da pista para um carro descapotável homologado para a estrada”.