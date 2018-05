O Salão Automóvel do Porto acelera para a sua quarta edição que se estende, pela primeira vez, em dois fins de semana, 9 a 10 e 16 a 17 de junho.

A Exponor torna-se assim uma montra dos últimos lançamentos e novidades do setor automóvel, sendo que este ano, o evento promete aventura e diversão para toda a família.

São muitas as novidades que marcam a quarta edição do Salão Auto do Porto que pretendente proporcionar uma experiência cheia de adrenalina. Com vários obstáculos que vão até aos 6 metros de altura, a OFF Road Experience traz os SUVs para o exterior do espaço de exposições para provarem todo o seu valor. Os visitantes terão oportunidade de desafiar as capacidades de alguns dos mais procurados SUVs do mercado, acompanhados por um piloto certificado. A atividade estará disponível durante o primeiro fim-de-semana do certame.

Mas as novidades não ficam por aqui. Este ano, as crianças também entram na corrida, numa nova área exclusiva para os pequenos pilotos. Renato Pita, piloto português que concorre no circuito internacional de ralis, foi convidado a desenvolver uma área lúdico-pedagógica dedicada aos mais pequenos, onde estes aprenderão sobre segurança rodoviária e terão oportunidade de testar os seus conhecimentos e perícia num percurso com carrinhos a pedal. O espaço AUTO Kids terá vigilância profissional permanente e ainda acesso a várias atividades, que farão as delícias dos mais novos, enquanto os pais conhecem todas as novidades em exposição no certame. O piloto terá também o seu carro de corrida em exposição para que miúdos e graúdos possam conhecer de perto as características de um veículo de competição.

Segundo Filipe Gomes, diretor do Salão Automóvel do Porto, “o certame está a alcançar uma fase de maturidade e ganha agora novas dimensões, deixando de ser apenas uma montra de novidades, para se tornar uma experiência para os amantes das quatro rodas. Além disso, sentimos que é um evento cada vez mais familiar, porque também a decisão de compra do automóvel é agora partilhada entre homens e mulheres e até os mais pequenos têm uma grande influência na decisão”.

Dedicado às famílias que procuram oportunidades a bons preços, o Salão Automóvel do Porto é organizado em parceria com a ARAN – Associação Nacional do Ramo Automóvel, e permite que os visitantes realizem test drives no palco da Exponor. O certame é uma excelente oportunidade para conhecer as novidades e conseguir negócios atrativos.

A entrada no certame tem o custo de 2,00 € (através da bilheteira online) ou de 3,00 € (bilheteira Exponor). Existe ainda um bilhete promocional para famílias (dois adultos e menores de 16 anos) por 5,00 €.

Recorde-se que a edição de 2017 do Salão Automóvel do Porto contou com cerca de 30.000 visitantes e mais de 500 viaturas em exposição.