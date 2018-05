Travis Pastrana vai mesmo tentar três dos mais conhecidos saltos acrobáticos do mítico Evel Knievels aos comandos de uma Indian FTR 750.

O piloto norte-americano quer prestar desta forma tributo ao mentor das acrobacias em moto e para isso escolheu o próximo dia 8 de julho para tentar realizar três saltos realizados por Knievels em Las Vegas.

Pastrana vai tentar saltar uma fila de 52 automóveis, depois um segundo salto sobre 16 autocarros e o terceiro por cima de uma réplica da fonte do Ceasers Palace, todos eles numa moto idêntica aquela que foi utilizada por Evel Knievels.

“É extremamente importante usar uma moto parecida com as que Evel utilizou. A Indian Scout FTR 750 é uma evolução moderna das motos de pista do passado, afirmou Pastrana.

Recorde-se que Evel Knievel realizou o salto sobre a fonte do Ceasers Palace em 1968 utilizando uma Triumph Bonneville T120. Mais tarde em 1973 deslumbrou o mundo ao saltar sobre 50 carros e em 1975 realizou o salto sobre 14 autocarros.

Robert Craig - 'Evel' - Knievel, morreu a 30 de novembro de 2007, na sua casa de Clearwater, Florida, com 69 anos de idade depois de ter sido uma figura célebre nos Estados Unidos, entre o fim da década de 60 e o fim da década de 70, empolgando espectadores e telespectadores com as suas proezas arrojadas.