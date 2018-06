Elon Musk, o dono e CEO da Tesla, não para de surpreender com as suas ideias invulgares. Agora foi a vez de vir paras as redes sociais convidar os clientes da marca a participarem na construção de um Tesla.

A ideia de Musk surge na sequência das visitas que são efetuadas à fábrica da Tesla, e deste modo a visita pode passar a incluir a produção de peças que são utilizadas nos carros da Tesla. Para Elon Musk esta pode ser uma ideia que torne as visitas à fábrica mais apelativas.

Was thinking of offering an extended Tesla factory tour option where you could help build part of a car & understand how they come together. I know it would have been super fun for me when I was a kid (or now).

— Elon Musk (@elonmusk) 22 de junho de 2018