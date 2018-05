A DS Automobiles lançou aos seus profissionais o desafio de criarem o carro do futuro e este ficou marcado para 2035 com a criação do X E-Tense.

Entrando na viagem futurista da DS, “a arquitetura assimétrica” do X E-Tense “liberta uma dimensão diferente de espaço sob o tejadilho em vidro transparente” enquanto “o piso em vidro transparente eletrocromático permite ver a estrada a passar por baixo do carro”, pois uma das funções à disposição é “viajar com o modo autónomo ativado.

Os ecrãs ou «tablets» são substituídos pela superfície vidrada de um carro com “um assistente pessoal designado IRIS” que “assume a forma de um holograma e comanda as funções do veículo” assente num “conceito assimétrico de três lugares”.

O DS X E-Tense é concebido como um carro que é ‘leve como uma pena” e “silencioso como uma brisa”. Localizados entre as rodas dianteiras, os dois motores do 100% elétrico DS X E-Tense proporcionam uma potência máxima em estrada de 400 kW (540 cavalos), mas que, em modo “circuito” sobe para 1.000 kW (1.360 cavalos), com o condutor a “saborear a requintada performance da suspensão desenvolvida pela DS Performance” da Fórmula E.

“O chassis em fibra de carbono assenta em inovadoras molas e barras de torção” e “a carroçaria tem a capacidade de recuperar as suas formas originais após um impacto”, enquanto a tração, aderência e desaceleração são “controladas por um sistema concebido para otimizar a performance, qualquer que seja o piso”.

