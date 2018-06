A Porsche anunciou agora que adquiriu uma participação minoritária na Rimac Automobili, empresa croata de soluções e mobilidade elétrica.

A Rimac passou assim a contar com uma participação de 10% da Porsche, o que não é uma surpresa depois da marca germânica ter anunciado que pretende eletrificar mais de metade dos seus modelos até 2025.

A empresa croata com cerca de 10 anos de existência é uma referência em matéria de tecnologia de mobilidade elétrica, desenvolvendo e fornecendo baterias de alta tensão, grupos propulsores elétricos.

“Ao desenvolver os super desportivos de dois lugares puramente elétricos, como o Concept One e o C_Two, assim como os sistemas cruciais de veículos, a Rimac demonstrou de uma forma impressionante as suas credenciais no campo da mobilidade elétrica. Achamos que as ideias e abordagens da empresa são bastante prometedoras, pelo que esperamos uma colaboração próxima com eles na forma de uma parceria técnica”, sublinhou Lutz Meschke, Vice-Presidente do Conselho Executivo da Porsche em comunicado.

