A Mercedes vai chamar às oficinas portuguesas alguns modelos da marca para efetuar uma atualização ao sistema de controlo de emissões poluentes que não terá encargos para os clientes. Este recall faz parte de um mais alargado, na Europa, que abrange 744 mil veículos da marca , nomeadamente os Vito, Classe C e GLC.

Oficialmente, a Mercedes Portugal ainda não sabe ao certo quantos carros serão chamados. No entanto, fonte da marca já revelou que serão alguns milhares de viaturas comercializadas no país e que terão de ser submetidas a uma intervenção técnica para mudanças no sistema de emissões.

“Nos nossos sistemas integrados de controlo de emissões existem várias centenas de funções interligadas entre si, que não podem ser consideradas independentemente umas das outras. Essas funções são parte de um complexo sistema, concebido para assegurar um sólido controlo de emissões, em diferentes condições de condução e ao longo do ciclo de vida de um veículo”, revela a fabricante.

De acordo com a informação, “a ação abrange essencialmente os modelos Vito 1.6l Diesel e 2.2l Diesel, bem como os modelos Classe C e GLC equipados com motor diesel de quatro cilindros. Alguns dos modelos pertencem a gerações anteriores que já não se encontram em comercialização”.

Os clientes vão ser informados por carta e, posteriormente, será marcada a visita à oficina. A atualização do software deve demorar cerca de uma hora e o “trabalho necessário para resolver este assunto será, naturalmente, realizado sem encargos para os clientes”.

