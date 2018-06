Lançado em 1996 e com uma produção que ultrapassa já 1,5 milhões de unidades, o icónico comercial Citroën Berlingo, destinado aos profissionais, cede agora o lugar à sua 3ª geração. O novo furgão Berlingo concretiza um verdadeiro salto geracional em termos de estilo e equipamento.

Robusto e em total coerência com a identidade da Marca, o novo modelo reforça as suas prestações ao serviço do conforto e da modularidade. Concebido para se adaptar a todo tipo de serviços e ofícios, o Berlingo apresenta-se em duas dimensões, M ou XL, e posiciona-se ao nível das expectativas dos clientes com as 2 versões designadas “Worker” e “Driver”, que diferem pela sua filosofia e tipo de utilização, através da sua distância ao solo, nível de equipamentos ou proteções. Eficaz graças à sua grande capacidade de carga, facilidade de acesso e diferentes configurações do interior, com habitáculo extenso ou alongado, é o parceiro ideal para todos os profissionais.

O novo Citroën Berlingo dispõe, tal como a versão VP, de duas dimensões de carroçaria: uma versão standard tamanho M, com 4,40 m de comprimento e 2,78 m de distância entre eixos, e uma versão alongada tamanho XL com medidas de 4,75 m no comprimento e de 2,97 m na distância entre eixos. Esta última beneficia de um perfil equilibrado, engenhosamente repartido entre a distância entre eixos e a projeção traseira.

Este novo Berlingo beneficia de uma nova plataforma para uma melhor facilidade de manobra, mais conforto e segurança. Rompendo com as normas do seu segmento, adota 20 tecnologias de ajuda à condução e 4 tecnologias de conectividade, assim como motorizações de última geração, tais como o novo Diesel 1.5 BlueHDi, o bloco a gasolina 1.2 PureTech ou a caixa de velocidades automática EAT8.

Em termos de conforto, o novo Berlingo nada fica a dever aos automóveis de uso particular: nova plataforma EMP2 na secção dianteira que propicia uma utilização mais fácil e um nível tecnológico elevado com a integração de 20 ajudas à condução que facilitam a vida, tais como indicador de excesso de carga e Surround Rear Vision, inéditos entre o conjunto de todos os segmentos VC, Head-up display a cores, travão de estacionamento elétrico, regulador de velocidade adaptativo com função Stop, Active Safety Brake e 4 tecnologias de conectividade, incluindo Citroën Connect Nav e recarga sem fios para smartphone.

Esta nova geração do Citroën Berlingo beneficia de um comportamento em estrada dinâmico e oferece aos clientes profissionais uma melhor qualidade de condução, bem como custos de utilização otimizados.

O novo Berlingo adota motores 1.2 PureTech a gasolina e 1.5 BlueHDi a gasóleo, adaptados a todos os tipos de utilização, urbanos e extra-urbanos.

O novo Berlingo beneficia, igualmente (consoante os motores), de uma caixa automática de 8 velocidades de nova geração (EAT8), com claras vantagens em termos de prazer de condução em todas as situações.

Motorizações da nova Berlingo:

Gama a gasolina 1.2 PureTech: (consoante os mercados)

PureTech 110 S&S CVM6

PureTech 130 S&S EAT8* disponível a partir do segundo semestre de 2019

Gama Diesel 1.5 BlueHDi: (consoante os mercados)

BlueHDi 75 CVM

BlueHDi 100 CVM

BlueHDi 100 S&S CVM

BlueHDi 130 S&S CVM6 ou EAT8