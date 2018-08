A Mercedes-Benz vai aproveitar a edição deste ano do "Caravan Salon", em Düsseldorf, que arranca esta sexta-feira e se prolonga até ao próximo dia 2 de setembro, para apresentar o seu novo conceito de autocaravanas do futuro.

O primeiro é denominado de Concept Marco Polo, mas ao contrário das versões de produção da V-Class, esta é uma versão equipada com um módulo de interface com controle de voz (MBAC) que permite aos utilizadores aceder a diferentes funções do veículo, como a suspensão a ar, luzes e tecto pop-up.

O Mercedes-Benz Concept Marco Polo não vai avançar para produção, mas a tecnologia MBAC, vai ser implementada nas novas Sprinter a partir de 2019.

Outro prototipo que a Mercedes vai apresentar no ‘Caravan Salon’ é a Sprinter Connected Home. Trata-se de um veículo de demonstração, já próximo da produção e que apresenta a mesma tecnologia MBAC que o seu irmão V-Class e onde uma série de funções são comandadas pelo smartphone.

Outra estreia do 'Caravan Salon' é o Concept Sprinter F-Cell. Esta caravana que foi revelada em julho é movida a hidrogénio. com um motor apoiado por três células de combustível, tem uma potência de cerca de 147kW, com um binário de 350 Nm e uma autonomia de 300 quilómetros.

A nível estético e aerodinâmico, o Concept Sprinter F-CELL prima pela integração do depósito de hidrogénio na subestrutura e da célula de combustível na frente. A tração traseira permite igualmente ganhos ao nível do design interior do veículo.

