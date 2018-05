O transito na A3 autoestrada Porto/Valença, A41/IC24 e na A4 autoestrada Porto/Amarante vai estar sujeito a constrangimentos entre os próximos dias 17 e 20, em virtude da realização do Rali de Portugal.

A Brisa, empresa concessionária daquelas vias, informou já que no dia 17, as viaturas em competição e comitiva de apoio irão entrar na A41 na portagem da Gandra e saída na portagem de Baltar da A4. Por isso, haverá maior intensidade de tráfego previsto a partir das 06:30 na saída de Baltar e com destino à Exponor (Matosinhos) na A4, entre Barreira e o Nó de Águas Santas, até às 13:00.

Para as viaturas da organização e concorrentes do rali, será criado um corredor de circulação à esquerda no ramo de saída para Baltar, sentido Porto/Amarante.

A A3 será utilizada como troço de ligação, entre o nó da Maia e o nó com a A7, não existindo qualquer condicionalismo imposto à circulação, sendo espectável tráfego intenso entre as 17:00 e as 19:00.

No dia 18 terá lugar um corte de via esquerda na A3, entre sensivelmente o km 3,460 (nó de Águas Santas) e o Porto (VCI), sentido norte/sul, a partir das 10:30, estendendo-se até próximo das 23:00, destinado exclusivamente à organização e concorrentes do rali.

No dia 19 as viaturas do rali circularão na A3, desde a Maia, com destino a Braga, sendo expectável alguma resistência à circulação na passagem pela portagem de Braga Sul, a partir das 07:30 e até cerca das 10:00.

Já no dia 20, último dia do Rali, as viaturas circularão na A3, desde a Maia até ao nó com a A7, sendo expectável algum tráfego a partir das 07:00 e até cerca das 10:00