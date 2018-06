O programa de testes do Brabham BT62 na Austrália terminou no final de maio com a realização de várias voltas ao The Bend Motorsport Park, um circuito situado junto a Adelaide.

O desportivo do fabricante britânico vai continuar os testes na Europa, mais concretamente no Autódromo de Portimão, no final deste mês de junho, antes da visita que vai efetuar a outros circuito europeus.

O diretor de engenharia e tecnologia da Brabham, Paul Birch, afirmou estar satisfeito com os testes realizados na Austrália. “Os testes que efetuámos provaram o que o nosso carro é bastante eficaz, em termos de performances, dinâmica, ritmo de corrida e extremamente ágil, com um desempenho em pista que consideramos impressionante. Conforme o programa avançar na Europa, continuaremos a otimizar o setup e demais configurações do carro para diferentes traçados e condições do piso".

O vencedor das 24 Horas de Le Mans e Diretor Executivo da Brabham Automotive, David Brabham, liderou a equipa de pilotos profissionais que tem como missão aprimorar o desempenho do BT62 em pista. No vídeo agora divulgado o BT62 é levado aos limites no The Bend Motorsport Park, durante o último dia de testes dinâmicos da Brabham na Austrália.

