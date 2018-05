A Brabham assinala 70 anos de corridas com o regresso à produção. A nova Brabham Automotive celebrou o renascimento da marca com a apresentação em Londres do novo BT62, um carro de pista que custa mais de um milhão de euros.

O BT62 deve o seu nome à preservação da sigla «BT» evocativa da convenção estabelecida em 1960 entre os fundadores Jack Brabham e Ron Tauranac e prestando também homenagem aos carros mais memoráveis da marca.

Exclusivo para a pista e feito em fibra de carbono, com travões também de carbono e pneus Michelin slick, o novo BT62 pesa 972 kg e tem uma relação peso-potência de 720 cv por tonelada. O motor Brabham naturalmente aspirado de 5.4 litros V8 com 700 cv de potência e 667 Nm de binário promete prestações de primeira, mas por enquanto apenas foi revelado que consegue 1.200 kg de pressão aerodinâmica...

O preço base é de 1 milhão de libras (cerca de 1,1 milhões de euros) ainda antes de impostos. Mas não basta ter dinheiro. É preciso ser rápido. O BT62 vai ter uma produção limitada a 70 carros evocando os 70 anos de corridas de Jack Brabham, que se lançou nas pistas em 1948. As primeiras entregas estão previstas para o final do ano, mas será obrigatório integrar o programa de desenvolvimento de pilotagem da Brabham.

Os primeiros 35 modelos assinalarão as 35 vitórias em Grades Prémios da Brabham em 30 anos na Fórmula 1. O BT62 da apresentação evoca o BT19 verde e dourado com que Jack Brabham venceu o GP de França de F1 de 1966 em Reims tornando-se o primeiro (e único até hoje) piloto a vencer um Mundial num carro construído por si.

O renascimento da marca com a apresentação do BT62 da nova Brabham Automotive foi oficializado pelo filho do mítico piloto e construtor australiano. David Brabham foi vencedor das 24 Horas de Le Mans (2009) e é a histórica prova de Resistência que é o primeiro objetivo no regresso à competição que este renascimento pretende.