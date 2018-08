A BMW já revelou a nova geração do Z4, que vai ser apresentar ao público no Concurso de Elegância de Peeble Beach, na Califórnia.

O novo roadster da BMW, mostra algumas evoluções significativas, em que se destaca o painel de instrumentos totalmente digital, semelhante ao estreado no Série 8 Coupé, e a consola central, entre os bancos, bastante ampla e com todo o interior claramente estruturado para aumentar o foco na experiência de condução dentro deste novo BMW Z4.

Esta é a 3.ª geração do Z4, que terá como principais características a partilha de plataforma, suspensões e motorizações com o Toyota Supra. Este novo BMW Z4 apresenta uma capota em lona em vez da de metal, que dispunha o seu antecessor, e que permitirá ao Z4, benefícios consequentes nas performances e no comportamento dinâmico, segundo a marca germânica.

A versão M40i agora revelada, conta com o novo motor seis cilindros em linha com uma potência de 340 cv, uma suspensão desportiva com amortecedores controlados electronicamente, sistema de travagem M Sport e um diferencial M Sport controlado electronicamente, e leva apenas 4,6 segundos para acelerar dos 0 aos 100 km/ h.