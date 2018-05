A BMW revelou agora as imagens da nova geração do X5, o SUV da marca germânica que vai para a sua quarta geração.

Ainda que camuflado, o novo BMW X5 está a passar por um programa de testes exigentes e variados, como parte do seu processo de desenvolvimento. A marca sublinha que os protótipos do novo BMW X5 não devem apenas resistir aos testes em todas as zonas climáticas do mundo, mas também dominar todos os tipos de terreno, onde a tecnologia das suspensões, completamente nova, deve provar as suas qualidades.

A marca de Munique revelou ainda que o novo pacote offroad do X5, vai possibilitar uma impressionante combinação de conforto e condução de alto nível na estrada e a possibilidade de alterar a configuração do veículo com o simples pressionar de um botão de forma a melhor adequar-se às condições de condução fora de estrada. Seja neve, areia, pedras ou estradas de cascalho - o novo BMW X5 promete ter a configuração perfeita para cada superfície.

Esta nova geração do X5 deverá entrar em produção no próximo mês de agosto e ser apresentado na edição deste ano do salão automóvel de Paris.