A BMW apresentou o novo Série 8 Coupé assumindo a combinação da “inspiração desportiva” e do” luxo contemporâneo” juntando o conforto, a assistência à condução e as tecnologias de conectividade.

A apresentação em fim de semana de 24 Horas de Le Mans não aconteceu por acaso. O desenvolvimento do novo Série 8 Coupé foi feito em paralelo com o M8 e o M8 GTE do Endurance.

Exemplo dessa relação próxima são características como o baixo centro de gravidade, a distribuição equilibrada de peso, a construção de baixo peso em alumínio, magnésio e plástico reforçado em fibra de carbono, a otimização aerodinâmica, o sistema de escape desportivo, ou a suspensão M adaptável.

Com lançamento marcado para novembro, o topo de gama BMW chegará em duas versões, ambas com transmissão de oito velocidades Steptronic desenvolvida.

O BMW M850i xDrive Coupé M Performnace tem um motor de 4.4 litros TwinPower Turbo V8 com 530 cv de potência e 750 Nm de binário – a aceleração dos 0 aos 100 km/h faz-se em 3.7s e a velocidade máxima é de de 250 km/h. O BMW 840d xDrive Coupé tem um motor de 3.3 litros de 6 cilindros em linha TwinPower Turbo diesel com 320 cv e 680 Nm – a aceleração dos 0 aos 100 km/h faz-se em 4.9s e a velocidade máxima é de 250 km/h.

O novo design, em que o longo que começa no capô se prolonga pelo corpo do carro, conjuga-se com um interior que se apresenta como “luxuoso e relaxante” com linhas de orientação longitudinal para manter os olhos na estrada. Lá dentro, todos os lugares são baixos, desde o lugar da condução até aos dois lugares de trás tornando os apoios de cabeça desnecessários.

O BMW Operating System 7.0 é de série assim como a instrumentação digital, ganhando a última versão da projeção das funções com um aumento de 16% na superfície e gráficos 3D. Os assistentes de condução, de estacionamento e uma gama de serviços BMW para os seus clientes, ou uma chave digital que permite acesso ao carro através do smartphone bem como software de conectividade são exemplos do luxo e do conforto deste topo de gama desportivo.

