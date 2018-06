A Ducati do Reino Unido colocou nas mãos de Nick Adderley uma Panigale V4 com as cores da Polícia.

Nick Adderley é subcomissário da Polícia de Staffordshire e dirige o programa de segurança rodoviária BikeSafe.

E e é neste âmbito da segurança rodoviária que a fabricante italiana emprestou à causa esta Panigale V4 no dia da Ducati que é anualmente assinalado no Circuito de Silvesrtone.

O BikeSafe é um programa conduzido pela Polícia do Reino Unido para reduzir o número de acidentes entre os motociclistas colocando o foco no prazer de condução das motos e na diminuição dos riscos