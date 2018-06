Depois de ter alcançado em maio o recorde de volta mais rápida no circuito Magny-Cours, o Honda Civic Type R estabeleceu um novo recorde com uma viatura de produção de tração dianteira de 2m53,72s no circuito de Spa-Francorchamps na Bélgica.

As características do Type R foram essenciais para que a Honda alcançasse este novo registo que foi obtido por Bertrand Baguette, antigo campeão do mundo da categoria LMP2 do WEC.

Spa-Francorchamps é um dos circuitos mais longos da Europa com os seus 7.004km , incorpora retas muito rápidas e curvas de alta velocidade, juntamente com secções mais técnicas de baixa velocidade. A aceleração e velocidade do motor Civic Type R 2.0 VTEC TURBO, permitiu que Baguette explorasse as longas retas e acelerasse rapidamente na saídas das curvas.

A performance aerodinâmica foi também decisiva para alcançar este novo recorde, já que o design do Civic Type R com um chassi suave, cortina de ar frontal, spoiler traseiro fino e geradores vortex contribuiu para níveis superiores de estabilidade a alta velocidade. No Modo +R, o sistema adaptativo Damper produziu uma condução firme e suave, perfeita para a condução em pista, permitindo que seja alcançada mais velocidade ao longo do traçado de Spa-Francorchamps.

“Nos carros com a tração dianteira é expectável alguma subviragem, mas este carro é muito equilibrado. Rapidamente ganhamos muita confiança visto que te dá imenso feedback pelo volante, especialmente no modo +R. O chassi é muito rígido, a traseira é muito estável e a frente adere bem" , afirmou Bertrand Baguette,

O Type R preparar-se agora para bater o recorde da melhor volta nos circuitos de Silverstone, Estoril e Hungaroring. No circuito português, será Tiago Monteiro que vai tentar a missão de assumir os comandos do Honda Civic Type R para estabelecer um novo recorde.

