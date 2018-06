A Volkswagen AG e a Ford Motor Company anunciaram agora que assinaram um memorando de entendimento que vai permitir as duas companhias explorar "potenciais produtos em várias áreas - incluindo o desenvolvimento de uma variedade de veículos comerciais que visam atender melhor as necessidades dos clientes".

Segundo o comunicado revelado pelas duas companhias a aliança em potencial não vai envolver acordos de participação, ou participações cruzadas.

"A Ford está empenhada em melhorar o seu negócio e alavancar modelos de negócios adaptáveis ​​- que incluem o trabalho com parceiros para melhorar a nossa eficácia e eficiência", afirmou Jim Farley, presidente da Ford da Global Markets.

Já para o diretor de estratégia do grupo Volkswagen, Thomas Sedran, sublinhou que,“as duas empresas já possuem posições fortes e complementares em diferentes segmentos de veículos comerciais, mas para se adaptarem ao ambiente desafiador do mercado, é de extrema importância ganhar flexibilidade através de alianças. Este é um elemento central da estratégia do Grupo Volkswagen. A potencial cooperação industrial com a Ford é vista como uma oportunidade para melhorar a competitividade de ambas as empresas”.

A parceria entre as duas empresas já não é novidade e recorde-se que em 1991 a união entre a Volkswagen e a Ford resultou numa joint venture que levou à criação da AutoEuropa em Portugal.

