A Maserati apresentou no salão Auto China, em Pequim, a sua gama para 2018 com três modelos significativamente redesenhados, e exibiu a sua estratégia de acabamentos GranLusso e GranSport. Os dois distintos acabamentos representam a proposta de todos os Maserati, em sintonia com a filosofia de GranTurismo, a derradeira combinação de desportividade e luxo.

O Levante GranSport exprime, em absoluto, a herança da competição de todos os Maserati. É imediatamente identificável pela sua grelha frontal, proteções inferiores da carroçaria e barras de tejadilho em Piano Black, pelas pinças de travão vermelhas e pelas jantes Nereo de 20”. Os bancos desportivos em pele com regulação elétrica de 12 vias, o volante desportivo regulável eletricamente, as longas patilhas de comando da caixa, as aplicações em carbono e as portas de fecho automático Soft Close conjugam-se para criar um emocionante interior de orientação desportiva.

Já o Quattroporte GranLusso redefine o conceito de luxo. O exterior elegantemente redesenhado que adotou uma grelha frontal mais agressiva, com formas semelhantes às do protótipo Alfieri, jantes Mercurio de 20” e pinças de travão pintadas de preto. Os exclusivos interiores em seda Ermenegildo Zegna com madeira Radica de poro aberto e volante em pele com acabamento em madeira combinam-se com um equipamento de conforto adicional, como a pedaleira elétrica, as cortinas laterais e traseira elétricas, o sistema de climatização de quatro zonas e os bancos traseiros aquecidos.

O Ghibli foi outro dos destaques da Maserati em Pequim, a berlina desportiva de prestígio que combina na perfeição prestações de topo com elegância.

No salão Auto China a Maserati apresentou um Ghibli GranLusso dotado de 350cv e um Ghibli S Q4 GranSport de 430cv, ambos equipados com o poderoso motor a gasolina 3.0-V6 TwinTurbo.