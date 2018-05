O Audi e-tron pretende inovar como protótipo que é e o SUV da marca de Ingolstadt apresenta como uma das novidades os retrovisores exteriores virtuais.

Se com a aeroacústica, o e-tron se gaba de ser “o veículo mais silencioso do mundo no túnel de vento”, no plano da aerodinâmica o SUV totalmente elétrico da Audi regista um coeficiente de arrasto de 0.28.

Para além das soluções de série que contribuem para este desempenho – como a suspensão pneumática adaptável que baixa o veículo a velocidades altas reduzindo o arrasto, por exemplo – os retrovisores exteriores ganham evidência no leque das opções à disposição.

Com um formato mais reduzido em relação aos convencionais, estes retrovisores virtuais contribuem não só para reduzira a largura do carro em 15 cm como (sendo bastante mais finos) para reduzir notoriamente o barulho do vento.

Cada um dos suportes contém uma pequena câmara cujas imagens são vistas em ecrãs OLED colocados entre o painel de instrumentos e a porta. Os retrovisores virtuais podem ainda ser adaptados a vários modos de condução desde o estacionamento à rodagem em autoestrada.