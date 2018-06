A Audi apresentou o novo A1 Sportback, modelo que nesta segunda geração vem maior. O compacto mais pequeno da marca de Ingolstadt cresceu significativamente em comprimento (56 mm) passando agora os 4 metros.

Há mais espaço para os passageiros e aumenta a capacidade de carga em 65 litros – para uma bagageira mínima de 335 litros.

Rendendo homenagem ao Ur-quattro e ao Sport quattro, na forma, ou nas ranhuras sob o capô, o novo A1 Sortback estará disponível em dez cores com duas opções escuras diferentes para o contraste no tejadilho.

E apresenta ainda como novidade a possibilidade de o cliente poder combinar como quiser as opções das linhas do exterior com as do interior de acordo com as gamas de equipamento «básico», «avançado» e «S line» à disposição.

Com “o interior mais desportivo da gama dos compactos” na intenção da Audi, todos os controlos são vincadamente orientados para o condutor, incluindo o radio MMI de série. A instrumentação totalmente digital, o ecrã de 10.25 polegadas e o volante multifunções também estão em evidência.

Os assistentes de condução também chegam da gama superior da Audi, onde um dos destaques são os sensores frontais que, num sistema de radar, avisam (sonora e visualmente) sobre situações com outros veículos, com peões ou ciclistas para ativar o sistema de travagem de emergência e que também controla o assistente de velocidade. O sistema de parqueamento é enriquecido com uma câmara.

Os motores a gasolina vão desde os 95 cv aos 200 cc de potência, todos com turbo de série e todos com a transmissão manual ou a S tronic de sete velocidades de dupla embraiagem – com exceção para o motor mais potente que é acompanhado pela caixa de seis velocidades S tronic com patilhas no volante.

O Audi A1 Sportback pode ser encomendado neste verão chegando à Europa a partir do outono com os preços na Alemanha a começarem nos 20 mil euros.