O hiperdesportivo Aston Martin Valkyrie terá 1145 cv de potência (1130 bhp); ou não? A dúvida ficou desde esta segunda-feira depois de a Cosworth ter feito a revelação, que acabou por desmentir.

A história é contada pelo «Road & Track», que registou um post no Twitter da fabricante de motores.

Assim dizia no Twitter da Cosworth: “Somos famosos por bater recordes e o nosso último motor, o 6.5 litros V12 do Aston Martin Valkyrie, será o motor de estrada naturalmente aspirado mais potente do mundo com 1130 bhp.”

Segundo esta afirmação, o Valkyrie com motor Cosworth prepara-se para destronar por larga margem o atual mais potente motor aspirado dos carros de estrada: o também 6.5 litros V12 do Ferrari 812 Superfast, que debita 800 cv de potência.

Mas, mais tarde, o post da Cosworth foi apagado porque, segundo a fabricante britânica, “continha informação imprecisa”. O motor do Valkyrie ainda estará em testes e calibração na fábrica e o porta-voz da Cosworth referiu ao «Road & Track» que, “consequentemente, nenhuns dados precisos relativos ao motor foram confirmados”.

Uma das dúvidas que está levantada é qual a potência real do motor a gasolina do Valkyrie e se a potência final do hiperdesportivo será conseguida com um motor elétrico. Neste caso, o carro da Aston Martin terá uma potência total conseguida como o Ferrari LaFerrari que, com o mesmo motor do 812 Superfast, acrescenta mais 163 cv com um motor elétrico.