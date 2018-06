A Aston Martin apresentou em Londres o novíssimo DBS Superleggera, o modelo mais potente e veloz alguma vez produzido pela marca britânica e que alcança uma velocidade máxima de 340 km/h e chega dos 0-100 km/h, em apenas 3,4 segundos.

Este é o cartão de visita deste novo DBS Superleggera, que conta com um bloco V12 turbio de 5,2 litros, também utilizado no DB11, mas com números mais impressionantes já que dispõem de 725 cv às 6500 rpm e 900 Nm entre as 1800 e 5000 rpm.

Com tração às rodas traseiras o DBS Superleggera, faz uso de uma caixa automática de oito velocidades, com uma relação final mais curta do que a utilizada no DB11.

A Aston Martin defende que o DBS Superleggera é um verdadeiro GT, apesar das prestações reveladas mostrarem o seu ADN de superdesportivo. O chassis desta nova aposta da marca britânica, que sucede ao Vanquish S, deixa igualmente a ideia de um carro a pensar em velocidades elevadas. A suspensão é composta por duplos triângulos sobrepostos forjados à frente e um sistema multilink atrás e jantes forjadas de 21″. O amortecimento é, adaptativo, com três opções de escolha: GT, Sport e Sport Plus.

Apesar do seu imponente ar moderno, o DBS Superleggera evoca com orgulho a imponente reputação de outros modelos da Aston Martin. Combinando proporções generosas com agressividade e desportivo, combinando linhas atraentes com a aerodinâmica de uma forma elegante que tanto engana o vento como prende o carro à estrada.

O presidente da Aston Martin, Andy Palmer, afirmou na apresentação do DBS Superleggera que este não é apenas o regresso da marca, “sinaliza o regresso da Aston Martin ao ponto mais alto do setor dos Super GT”.

A marca britânica fez saber que as entregas do novo DBS Superleggera vão iniciar-se no terceiro trimestre deste ano, e os preços na Alemanha, vão iniciar-se nos 274.995 euros.

