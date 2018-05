A Volvo Cars anunciou agora que, a próxima geração do seu sistema de Info-Entretenimento Sensus, vai integrar os sistemas Google Assistant, Google Play Store, Google Maps entre outros.

A integração destes sistemas, cujo controlo será feito por voz, faz parte de uma parceria que promete revolucionar a forma como os clientes Volvo se conectam e interagem com os seus automóveis. Serviços e aplicações desenvolvidas pela Google e pela Volvo Cars estarão disponíveis na Play Store e serão otimizadas para o sistema de Info-Entretenimento dos automóveis Volvo que terá como base o sistema Android.

“Ao trazermos os serviços da Google para os nossos automóveis estaremos a melhorar a nossa inovação e desenvolvimento ao nível dos serviços de conectividade. Em breve os nossos condutores terão acesso direto a milhares de aplicações que, tornarão não só as suas vidas mais simples como permitirão uma melhor experiência de conectividade integrada”, afirmou Henrik Green, vice presidente da Volvo Car Group.

O Google Assistant proporcionará um interface central controlado por voz que permitirá aos condutores comandar as funcionalidades do automóvel (como ar condicionado por exemplo), e utilizar aplicações de música, ou enviar mensagens. Esta integração contribuirá para a redução do nível de distração do condutor fazendo com que este mantenha, a qualquer momento, os olhos na estrada.

A integração do Google Maps na próxima geração do Sistema Sensus irá fazer com que os mapas e as informações de trânsito estejam sempre atualizados, proporcionando aos condutores sugestões de estradas alternativas.