O mercado automóvel registou um crescimento de 1,1% no mês de maio relativamente ao período homólogo do ano passado, mas houve uma desaceleração relativamente à variação positiva de 5,2% registada no cúmulo dos cinco meses de 2018.

De acordo com a informação veiculada pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal, o total de maio deste ano houve 27.470 veículos automóveis matriculados com o valor global de janeiro de 2018 até ao presente a chegar aos 125.452 novos veículos.

No mês que passou foram em Portugal 23.576 automóveis ligeiros de passageiros novos (menos 0,3% do que no mês homólogo de 2017) totalizando 108.286 unidades nos cinco primeiros meses deste ano (mais 5,8% do que no ano passado).

O mercado de ligeiros de mercadorias cresceu 13,5% em maio deste ano face ao mês homólogo com 3.541 unidades matriculadas crescendo 1,5% de janeiro a maio de 2018 com 15.142 unidades (mais 1,5% por cento face ao período homólogo de 2017).

Entre os veículos pesados (de passageiros e de mercadorias), em maio de 2018 verificou-se uma queda significativa de 12% em relação ao mesmo período de 2017 com a comercialização de 353 veículos. Nos cinco primeiros meses de 2018, as dos pesdos matrículas totalizaram 2.024 unidades (um decréscimo do mercado de 0,4% relativamente ao período homólogo de 2017).