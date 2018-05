O mercado automóvel apresentou um crescimento de 11,3 por cento no mês de Abril, acima do valor acumulado no primeiro quadrimestre, segundo dados revelados pela ACAP esta quarta-feira.

Em Abril de 2018 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 24.835 veículos automóveis, ou seja, mais 11,3 por cento do que em igual mês do ano anterior.

No primeiro quadrimestre de 2018, foram colocados em circulação 97.973 novos veículos, o que representou um crescimento homólogo de 6,4 por cento.

Por categorias e tipos de veículos, no mês de Abril de 2018 foram matriculados em Portugal 21.430 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, mais 13,8 por cento do que no mês homólogo do ano anterior. Nos quatro primeiros meses de 2018 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 84.659 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 7,6 por cento relativamente a período homólogo de 2017.

Já no que respeita ao mercado de ligeiros de mercadorias registou em Abril de 2018 uma evolução desfavorável, tendo caído 3,8 por cento face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se nas 3.003 unidades matriculadas. Em termos acumulados, no primeiro quadrimestre de 2018 o mercado atingiu 11,653 unidades, o que representou um decréscimo de 1,2 por cento face ao período homólogo do ano anterior.

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em Abril de 2018 verificou-se um crescimento de 11,0 por cento em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 402 veículos desta categoria. Nos quatro primeiros meses de 2018 as matrículas totalizaram 1.661 unidades, o que representou um acréscimo do mercado de 1,8 por cento relativamente ao período homólogo de 2017.