Em Maio de 2018 foram fabricados em Portugal 28.707 veículos automóveis ligeiros e pesados, o que representou um forte crescimento em relação ao período homólogo do ano anterior (64,7%). Foi observado um comportamento muito positivo na produção de veículos ligeiros, mas a fabricação de veículos pesados voltou a cair.

Segundo os dados revelados pela ACAP, à produção nos cinco primeiros meses de 2018, registou-se um crescimento de 86,2 por cento, correspondendo a 126.578 unidades fabricadas em Portugal.

A informação estatística relativa aos cinco primeiros meses de 2018 confirma a importância que as exportações representam para o sector automóvel já que 96,8 por cento dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa. Registe-se igualmente que se verificou um aumento percentual relativamente ao mês anterior.

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 91,4 por cento – com a Alemanha (20,7%), França (14,2%), Espanha (12,1%) e Itália (10,9%) no topo do ranking.

Em termos de grandes regiões, o mercado asiático, liderado pela China (2,7%), mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal.