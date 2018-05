O SUV desportivo da Audi vai chegar a 5 de junho, mas a marca germânica já levantou o véu do Q8 que ficará posicionado entre o atual Q7 e o futuro Q9, tendo como base a plataforma MLB Evo que o Grupo Volkswagen tem vindo a utilizar nos seus modelos de maiores dimensões.

O interior do novo Q8 é inspirado nos topos de gama da marca, e vai contar com o “Cockpit Virtual” da Audi que desiste dos botões analógicos para apostar no touch screen.

O Audi Q8 que vai contar com motores mais musculados como seja o V8 TDI bem como com uma versão híbrida plug-in.

O primeiro teaser do novo Q8 já foi revelado pela Audi e o próximo episódio, agendado para o dia 24 de maio, e intitulado “Unleash the brave”. Depois e com continuação assegurada, para os dias 28 de maio está previsto o terceiro teaser (Unleash the gentleman), 1 de junho (Unleash the hero) e finalmente a 5 de junho (Unleash your character) o último episódio da saga Audi Q8, na mesma data em que o novo SUV da marca germânica será revelado, durante o Audi China Brand Summit Shenzhen.