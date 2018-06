A Porsche faz 70 anos em 2018 e vai presentear-se com um modelo único: o 911 Speedster Concept.

Ligando o primeiro Porsche 356 Roadster de (junho de 1948) com os carros de hoje, o 911 Speedster Concept é um estudo de um descapotável desportivo preparado para entrar na estrada.

Desenvolvido com a tecnologia dos atuais GT (GT2 RS e GT3 RS) segue também o design do 356 1500 Speedster adotando um cobertura especial de fibra de carbono atrás dos bancos de condutor e passageiro do lado – uma tradição deste o Speedster de 1988 – cobertos por uma lona para proteção quando parado o carro no exterior – na linha do 911 Speedster original.

Com o corpo principal concebido a partir do Carrera 4 Cabriolet, destacam-se os componentes da carroçaria em fibra de carbono, como o capô ou os pormenores como os retrovisores «Talbot».

Mas para quem se interroga como é o coração deste 911 Speedster Concept com chassi derivado do 911 GT3 e caixa Manuel de seis velocidades é altura de dar a resposta. O motor de seis cilindros desenvolve 500 cv de potência.

Por enquanto, esta prenda é da Porsche para a Porsche. Uma versão de produção derivada deste Concept ainda não está decidida e, a acontecer, não será antes de 2019.