Tem o 675LT como inspiração e o 570S por base: assim surge o novo McLaren 600LT. Este é o novo supercarro de estrada vindo da fábrica de Woking – o quarto «Longtail» (LT) da marca em duas décadas.

O «600» do nome deste exemplar «longo» da Sport Series (mais 74 mm) indica, como é hábito, a potência produzida pelo motor de 3.8 litros V8 biturbo da McLaren. O novo sistema de escapes contribui para uma redução de peso em relação ao 570S em 96 kg.

Este «Longtail» não se estende só em comprimento e em fibra de carbono como traz um «splitter» frontal e um difusor traseiro maiores, bem como uma asa traseira fixa. Se por fora, as características são as da adaptação á pista, por dentro, os bancos não ficam atrás recuperando os bancos de corrida pela primeira vez vistos no McLaren P1.

O McLaren 600LT Coupé começará a ser produzido em outubro deste ano durante cerca de 12 meses, mas já pode ser reservado. O preço base deste carro de estrada com alma de pista é de 185 mil libras (cerca de 209 mil euros) e inclui um dia de treino com a McLaren.