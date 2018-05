A Peugeot reforçou a gama 308 com a nova versão Style que chegou ao mercado nacional.

Renovado na tecnologia – com navegação 3D conectada, por exemplo – e diferenciada por elementos estéticos e componentes exteriores e interiores é, entretanto, com o novo motor 1.5 BlueHDi 130 e com a caixa automática de 8 velocidades (EAT8) que o novo 308 se destaca.

O 308 Style é o primeiro modelo do Grupo PSA a cpntar com esta moritização de 1.5 litros com 130 cv de potência, assim como a versão mais cara conta com a inédita transmissão automática de oito velocidades de nova geração.

Nas versões berlina e carrinha, os preços do Peugeot 308 Stykle começam 25.460 euros.