A Ducati assinala os 25 anos de vida da Monster revelando uma edição limitada a 500 unidades da moto expoente do conceito «naked bike» (despida de carenagem) da marca italiana.

Apresentada em 1992 e produzida a partir de 1993, a Monster já ultrapassou mais de 325 mil unidades num quarto de século. A Ducati Monster 1200 25 Anniversario de 147 cv é a edição das bodas de prata com uma série de apontamentos alusivos à efeméride, como a pintura, os «logos 25», ou uma cobertura exclusiva.

A moto foi apresentada pelo piloto da equipa Ducati de MotoGP Andrea Dovizioso no lançamento do programa da 10.ª edição do World Ducati Week, que se realizará de 20 a 22 de julho no Circuito de Misano, em Itália