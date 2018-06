A Koenigsegg revelou a primeira imagem do sucessor do Agera RS que vai ser apresentado no Salão de Genebra de 2019.

Foi durante a inauguração do novo espaço da marca sueca, em Melbourne, na Austrália, que os convidados tiveram direito ao primeiro vislumbre do que vai ser o sucessor do Koenigsegg Agera RS e ficaram a saber que a apresentação do novo Agera RS está agendada para março do próximo ano.

O novo Koenigsegg vai ser um dos destaques da próxima edição do Salão de Genebra , e tem entrada em produção prevista para começar em 2020.

Recorde-se que o Agera RS bateu o recorde dos 0-400-0 km/h em 33,29 segundos e de velocidade máxima para um 'veículo de série' com 457,1 km/h, beneficiando do seu V8 biturbo de 5 litros e dos 1.360 CV de potência. O Agera RS é, o carro mais rápido do planeta tendo sido apenas construídas 25 unidades.

