O Nissan Qashqai continua a ser um dos carros mais populares entre os portugueses e desta vez o fundador do segmento dos Crossover alcançou o topo da tabela de vendas do segmento C no mercado nacional para os primeiros cinco meses de 2018. Esta é a primeira vez que um automóvel não tradicional lidera este importante segmento, segundo anunciou a marca nipónica.

Com quase três mil (2.993) vendas acumuladas entre janeiro e maio de 2018, o Nissan Qashqai coloca-se assim à frente do Renault Megane (2.674 unidades vendidas) e Mercedes-Benz Classe A (2.345 vendas).

Já em 2017 o Nissan Qashqai tinha reforçado a sua liderança nos crossover, conquistando 28,1% de quota de mercado no segmento C-SUV.

Recorde-se que mais recentemente, a Nissan Portugal anunciou que no último ano fiscal da marca (01 Abril de 2017 a 31 Março de 2018) o Qashqai tinha registado o seu maior volume de vendas de sempre no mercado nacional, com 6.437 unidades, consolidando a sua posição como crossover líder em Portugal.

O Qashqai é o modelo mais bem-sucedido na história da marca nipónica na Europa e a sua mais recente geração representa uma forte evolução do modelo. Desde o lançamento em 2007, o Nissan Qashqai venceu mais de 80 prémios, incluindo 19 títulos de "Automóvel do Ano" e vendeu, globalmente, mais de 3 milhões de unidades.

