Para assinalar os 50 anos, o certo era reunir os amigos e realizar uma festa para comemorar a data.

Esqueça isso, porque a Ford vai assinalar o meio século do seu Mustang Cobra Jet, com um novo carro que está a ser preparado pela Ford Performance Parts, a divisão de alto desempenho da marca norte-americana.

Ora desta forma a marca norte-americana já fez saber que o Mustang Cobra Jet 50 anos, vai ter uma edição limitada a 68 unidades e mais do que isso vai ser capaz de atingir uma velocidade máxima de 241 km/h, o que o torna no Ford mais potente e rápido dos carros construídos pela marca.

Apesar a Ford não ter revelado a potência deste novo Cobra Jet, já se sabe que este Mustang vai contar com um motor V8 5.2 Coyote supercharged, com suspensão traseira exclusiva, eixo traseiro de 9 polegadas, gaiola de proteção com certificação NHRA, bancos Racetech FIA, amortecedores especiais e jantes projetadas pela Weld Racing e dotadas do emblema do 50.º aniversário.

O novo modelo que não será homologado para andar na estrada, apenas em pista, e deverá chegar ao mercado norte-americano já no próximo verão.

