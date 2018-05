A divisão da Honda no Reino Unido criou uma versão pick-up do Civic Type R.

Denominado «Project P», o concept que não tem, nesta altura, perspetivas de produção foi criado por uma equipa de especialistas da fábrica da Honda no Reino Unido em Swindon.

As grandes alterações, claro está, deram-se a partir do pilar B para a traseira do veículo criando uma zona de carga plana no lugar dos bancos traseiro e da bagageira.

Mas este concept de cor «rallye Red» mantém a grande asa traseira dos Type R FK2 e FK8 de uma forma amovível para não condicionar o acesso ao espaço de carga.

Com as mesmas motorização, suspensão e caixa de velocidade (e modos de condução) do carro de produção, as prestações desta pick-up Civic Type R prometem uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em menos de 6 segundos e uma velocidade máximo acima dos 265 km/h.

