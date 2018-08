No ano em que a Toyota comemora 50 anos em Portugal, o desportivo GT86 vai surgir no mercado com nova cor exterior exclusiva, Azul Nitro com detalhes da carroçaria de cor preta.

Com uma atitude desportiva, que se cruza com um design e uma aerodinâmica fora de série, o GT86 é um automóvel desportivo que transporta o condutor para uma sensação ímpar de condução

O novo Toyota GT86 (gama 2018) adota um novo kit de pinças de travão de alta performance “Brembo”, novo design de jantes em liga leve 17” e novo design da chave do sistema Smart Entry & Start.

Nesta versão Black Touch Edition, as jantes de liga leve raiadas de 17 polegadas surgem agora na cor preta, assim como, as capas dos espelhos retrovisores e o aileron traseiro, que servem para realçar o design apelativo do GT86 na nova cor exclusiva Azul Nitro.

A já lendária dinâmica do GT86 mantém-se inalterada, oferecendo a mesma condução ágil e divertida. O chassis e resposta da direção continuam uma referência em termos de comportamento, aliando eficácia a conforto.

A Toyota celebra este ano os 50 anos desde que chegou oficialmente ao nosso país, e esta versão especial Black Touch Edition surge na gama 2018 como mais um motivo de celebração da marca, que propõe o GT86 2.0 Sport com transmissão manual por 48.830€, e 49.880€ para a versão com transmissão automática com patilhas no volante.

O novo Toyota GT86 está já homologado de acordo com o novo ciclo WLTP.