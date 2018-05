A Porsche revelou agora o seu primeiro vídeo do Mission E, o novo veículo eléctrico da marca que aparece conduzido por Mark Webber no circuito de testes de Weissach. Para o ex-piloto de Fórmula 1, o futuro Porsche eléctrico “define novos padrões.”

Webber anuncia no entanto que o Mission E vai contar com 600 cv de potência, e um sistema de propulsão composto por dois motores eléctricos alimentados por baterias de iões de lítio que desta forma colocam o novo carro elétrico da Porsche abaixo do 911 GT2 RS em termos de potência.

Devido ao seu sistema propulsor, Webber confirma que o Mission E será mais pesado que um Porsche, mas consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,5 segundos e que a experiência de conduzir este novo carro elétrico da Porsche “é realmente incrível”

A marca germânica anuncia que é possível recarregar o Mission até 80% da sua capacidade em apenas 15 minutos.

Oliver Blume, CEO da Porsche, revelou no entanto que o Mission E estará equipado com tecnologia de condução autónoma de nível 4, mas nega que seja possível percorrer longas distâncias sem intervenção humana. “Em certas situações, como trânsito engarrafado, será possível ler o jornal, mas os nossos clientes gostam de conduzir e isso vai permanecer neste modelo”.

A apresentação do Mission E está prevista para 2019.