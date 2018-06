O Volkswagen I.D. R Pikes Peak pilotado por Romain Dumas foi o carro mais rápido na ronda de Qualificação para a famosa «Corrida até às Nuvens» subirá à montanha do estado norte-americano do Colorado neste domingo.

O primeiro carro de corridas totalmente elétrico da VW realizou o tempo 3m16.083s com três vezes vencedor no Pikes Peak Dumas a deixar o Norma M20 SF PKP de Simone Faggili a 11.049s de distância – nesta qualificação, cada carro percorre só o primeiro setor de 8,3 km do total dos 19,99 km do percurso.

“Foi um dia muito bom para nós. O I.D. R Pikes Peak é incrível. Nunca tinha experienciado uma aceleração e uma potência destas num carro de corridas. Estou a sentir que eu e o carro estamos tornarmo-nos cada vez mais apenas um a cada quilómetro”, afirmou o piloto francês da VW.

O Pikes Peak International Hill Climb 2018 realiza-se neste domingo e a Volkswagen e Dumas apontam ao novo recorde da subida que é atualmente de 8m57.118s.

