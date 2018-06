A Fiat anunciou agora uma edição especial do Panda que desenvolveu numa parceria com a Waze, aplicação para smartphones com mais de 100 milhões de utilizadores que é a maior comunidade de condutores do mundo de partilha de informações de trânsito em tempo real.

Neste novo Panda Waze, a aplicação foi integrada no sistema de infoentretenimento Uconnect, passível de ser controlado através de um smartphone via Uconnect app. A aplicação pode ser exibida no ecrã central do Panda e assim informar o condutor sobre qual a melhor rota a seguir e o tempo que falta até chegar ao destino.

Como o lema da Waze é o de evitar gastos desnecessários de tempo e combustível, a aplicação informa ainda sobre a quantidade de gasolina no depósito, a pressão dos pneus, quais os preços do combustível nos postos de reabastecimento mais perto ou quais as oficinas que ficam na zona.

Interessante nesta aplicação é a função «Find my Car» que revela aos utilizadores onde estacionaram o carro, enquanto a função «Object Reminder» tem a missão de não esquecermos determinado objecto no interior do veiculo.

O Panda Waze surge baseado na versão Cross, e por isso exibe um visual robusto, e muito característica dos crossovers, com um motor de 1.2 litros com 70 cv de potência.

Dotado de barras de tejadilho, protecções dos espelhos laterais e puxadores das portas em preto contrastante, o Panda Waze é equipado com jantes de 15 polegadas, o Panda Waze quer conquistar os condutores mais jovens.