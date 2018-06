A Yamaha NIKEN está a caminho de Portugal onde no próximo mês de setembro terá lugar o roadshow que a marca nipónica está a realizar com a sua moto de exclusiva tecnologia de inclinação em várias rodas (LMW), por toda a Europa.

Este projeto da tecnologia de inclinação foi apresentado pela primeira vez no Tokyo Motor Show em 2013 e despertou imediatamente as atenções. O design único da NIKEN proporciona ao condutor um controlo inigualável sobre a sua experiência de condução. A estabilidade extra criada pelo quadro inovador faz com que qualquer pessoa possa conquistar a estrada e proporciona ao condutor aquela que poderá ser a mais emocionante experiência numa moto.

A NIKEN Demo Tour, o roadshow que a Yamaha está a realizar desde o inicio de junho pela Europa decorre até outubro e tem passagem garantida por Portugal entre 20 e 23 de setembro.