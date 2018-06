O diretor executivo da Audi, Rupert Stadler, foi detido na segunda-feira pelas autoridades alemãs no âmbito do escândalo “Diselgate”, relacionado com a manipulação de emissões poluentes.

Esta terça-feira a Audi nomeou, o novo diretor executivo da empresa, Abraham Schot que vai assumir as novas funções de imediato.

Schot era até aqui o diretor da divisão de vendas e marketing da Audi, cargo que assumiu a 1 de setembro de 2017.

No grupo Volkswagen desde 2011 Abraham Schot liderou projetos estratégicos na área das vendas do grupo, e em 2012 foi o responsável pelo marketing e vendas na gestão de veículos comerciais da Volkswagen.

