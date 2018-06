Mitsubishi Outlander PHEV recebe agora melhorias ao nível do sistema de propulsão, as quais deverão trazer mais potência, binário e autonomia, ou seja mudanças que visam melhorar a eficiência e o desempenho, além de melhorar a experiência de conduzir um dos modelos mais procurados da marca em Portugal.

Lançado no mercado em 2014, com uma atualização em 2016 destinada a impulsionar a aparência e o visual premium deste SUV, as melhorias agora efetuadas dão mais ‘músculo’ ao Outlander PHEV já que a marca troca o 2,0 litros a gasolina, de ciclo Otto, por um mais robusto 2,4 litros, de ciclo Atkinson, cujas características lhe garantem uma maior eficácia – e logo maior economia – num ritmo de condução mais contido.

Para além das melhorias no motor de combustão, o novo Outlander PHEV oferece ainda um aumento de 10 por cento de potência da parte do gerador eléctrico, o mesmo acontecendo com o motor traseiro (+10%).

Ao mesmo tempo e visando uma maior autonomia, a Mitsubishi evoluiu igualmente nas baterias de iões de lítio que estão na base do sistema, não só aumentando a capacidade para os 13.8 kWh, contra os anteriores 12 kWh, como também aumentando a potência de saída em 10%, o que leva a crer que a autonomia em modo eléctrico venha igualmente a registar melhorias.