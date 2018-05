A BMW apresentou o novo M5 Competition levando a berlina à sua evolução máxima na sua sexta geração. Este é M5 mais rápido de sempre trazendo mais potência, aerodinâmica evoluída e modificações no chassi.

O renovado motor de 4.4 litros TwinPower Turbo da BMW M traz mais 25 cv ao M5 Competition elevando a sua potência para os 625 cv com 750 Nm de binário máximo. O M5 mais rápido de sempre faz agora 3.3 segundos dos 0 aos 100 km/h e 10.8 até chegar aos 200 km/h. A velocidade máxima mantém-se nos 250 km/h limitada eletronicamente.

A genética M dá ao M5 Competition uma tração integral xDrive com inteligência para só recorrer às rodas da frente quando as de trás atingem o limite de aderência e um sistema de escape único de série com um barulho a condizer com a potência (dispondo ainda de três níveis de controlo acústico).

A suspensão desce 7mm, assim como o chassi está rebaixado para um maior controlo dinâmico num carro cujo caráter desportivo está espalhado desde os pormenores escuros da grelha ou dos tubos de escape no exterior aos cintos de segurança coma marca M.

O novo BMW M5 Competition chega ao mercado com um preço a rondar os 110 mil euros e com as primeiras entregas agendadas para o final do verão.

VEJA TAMBÉM: