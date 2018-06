A Nissan Motorsport International Co., Ltd. (NISMO) acaba de lançar o modelo de 2018 do NISSAN GT-R NISMO GT3, que se baseia no NISSAN GT-R (R35) NISMO e está em conformidade com os regulamentos de GT3 da FIA. O fabrico é feito apenas por encomenda e as entregas estão previstas para janeiro de 2019.

A NISMO lançou o primeiro NISSAN GT-R NISMO GT3 em 2012 e tem vindo a fornecê-lo a clientes de todo o mundo incluindo no Japão, Europa, América, China e Austrália. O super-desportivo da Nissan tem vindo a acumular vitórias incluindo os títulos do campeonato na classe SUPER GT GT300 e na Blancpain Endurance Series (atualmente a Blancpain GT Series Endurance Cup), bem como com a vitória geral nas 12 Horas de Bathurst (Austrália) em 2015.

O modelo de 2018 está agora pronto para lançamento e reflete avanços significativos sobre a comprovada base do NISSAN GT-R (R35) NISMO, aproveitando em pleno as lições aprendidas com os dados reais das competições acumulados desde o lançamento do modelo. A NISMO tinha como objetivo para 2018 criar um veículo que tirasse partido de todos os pontos fortes do GT-R, e que adicionalmente fosse capaz de competir com estabilidade e velocidade em qualquer circuito e com qualquer marca de pneus.

Mais especificamente, a distribuição de peso foi otimizada e o centro de gravidade foi baixado pela montagem do motor 150 mm mais atrás e mais baixo do que no modelo anterior. Simultaneamente, as suspensões dianteira e traseira e a barra estabilizadora foram criadas de raiz para melhorar a dinâmica do GT-R.

Além dos testes rigorosos realizados no Japão e noutros países desde abril do ano passado, a participação em várias séries nesta temporada, em GT-R GT3 realizasse um total de 30.000 km de testes. Assim a proposta de 2018 representa uma forte melhoria em competitividade, através de incrementos no seu desempenho fundamental e, ao mesmo tempo, uma maior facilidade de condução, tanto para pilotos profissionais como para "gentleman drivers" e, cereja no topo do bolo, uma fiabilidade acrescida.

“Para desenvolver o modelo NISSAN GT-R NISMO GT3 de 2018, a NISMO, enquanto braço desportivo oficial da Nissan, recorreu inteiramente à tecnologia avançada e ao conhecimento que adquirimos ao longo da nossa vasta experiência em competição. Este automóvel foi fabricado para ser competitivo em corridas de GT3 em qualquer parte do mundo”, afirmou Takao Katagiri, CEO da NISMO. “Durante este seu primeiro ano de desenvolvimento em competição, já demonstrou a sua elevada performance ao alcançar conquistas como um 3.º lugar no pódio nos SUPER GT do Japão (classe GT300) e um 3.º lugar na geral da Blancpain GT Series Ásia” acrescentou o mesmo responsável.