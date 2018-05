A Mercedes revelou nesta segunda-feira uma edição limitada do novo AMG GT de 4 portas revelado em março. O Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ Edition 1 é uma versão aprimorada no aspeto desportivo e será disponibilizado num período de apenas 12 meses a partir da data de lançamento.

O Edition 1 dá enfase ao aspeto desportivo no exterior e reforça os acabamentos de alta qualidade no interior tornando-se uma edição exclusiva. Por fora vem com um pacote aerodinâmico AMG, e pintura em cinzento grafite mgno ou metalizado e branco diamante, e por dentro, por exemplo, traz os bancos e o volante de competição AMG e outros pormenores em fibra de carbono.

No pacote aerodinâmico destacam-se um maior spliter frontal à frente e o spoiler fixo (ajustável de forma mecânica) atrás onde também ganha relevo o difusor – a diferença para a versão regular de série com o spoiler é um ganho de mais 30 quilos de pressão aerodinâmica aos 300 km/h.

Esta edição limitada está disponível apenas na versão topo de gama do Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4 Portas Coupé, apresentado em Genebra em com o motor de 4.0 litros V8 biturbo com 639 cv de potência. A velocidade máxima deste grande coupé de cinco lugares é de 315 km/h demorando 3.2 segundos a chegar dos 0 aos 100 km/h.

O Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ Edition 1 fará a sua apresentação mundial no fim de semana das 24 Horas de Nürburgring (12 de maio). As encomendas podem ser feitas a partir do verão para receber o carro a partir de setembro.

