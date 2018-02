A Hyundai revelou as primeiras imagens do novo Santa Fe preparando a apresentação mundial do SUV ainda neste mês antecedendo a estreia ao público no próximo Salão de Genebra, para o próximo mês.

A marca sul-coreana – como já tinha feito quando revelou os desenhos do seu maior carro de passageiros – faz questão de destacar a frente com a grelha em cascata entre os conjuntos de faróis como exemplo de um exterior que se apresenta com um aspeto atlético.

O interior anuncia-se composto por materiais de qualidade numa disposição espaçosa e melhorada na visibilidade e na qual a tecnologia SmartSense ganha destaque nas funções de segurança e assistência à condução.