A Audi fez nesta terça-feira a estreia mundial do Q8, o novo (e agora maior) SUV da marca dos quatro anéis.

A apresentação aconteceu em Shenzen, na China, onde decorreu a Audi Brand Summit. A chegada à europa do SUV de luxo da marca alemã está agendado para o terceiro quadrimestre deste ano.

“O Audi Q8 combina a elegância de um coupé de quatro portas de luxo com a versatilidade prática de um grande SUV. Ricamente equipado, amplamente conectado e duro o suficiente para o serviço off-road, é um companheiro de confiança para o trabalho e para o prazer”.

A família Q aumentou e, como refere a Audi, com um SUV grande no tamanho e no luxo e com um estilo coupé.

